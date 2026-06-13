Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinden olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.
3 ilçenin sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.
İlçelerin kaymakamlıkları tarafından elverişsiz şartlar nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda denize girişler yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.
Son Dakika › Güncel › Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da Denize Giriş Yasağı - Son Dakika
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