Karatay'da Geleneksel Çini Sergisi

Konya'da Karatay Belediyesi tarafından, geleneksel çini sanatının özgün örneklerini bir araya getiren "Evan-i Kaşi" sergisi açıldı.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin, Selçuk Üniversitesi, Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle hazırlandığı, geleneksel çini sanatının, yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleneksel sanatların korunması ve yaşatılmasının önemli olduğunu belirtti.

Çini sanatının medeniyet mirasının önemli bir parçası olduğunu ifade eden Kılca, üniversiteler ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen bu tür organizasyonların hem genç sanatçıların gelişimine katkı sağladığını hem de kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına vesile olduğunu bildirdi.

Selçuk Üniversitesi Çini Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 30 vazo, tabak ve üç boyutlu eserlerden oluşan sergi, 27 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.