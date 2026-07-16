Karavan Yangını Ciddi Zarar Verdi - Son Dakika
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Karavan Yangını Ciddi Zarar Verdi

Karavan Yangını Ciddi Zarar Verdi
16.07.2026 16:35
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Karasu'da yangın sonucu bir karavan kullanılamaz hale geldi, motosiklet de zarar gördü.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, park halindeki karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında alevlerin sıçradığı bir motosiklet de zarar gördü.

Karasu ilçesinde öğle saatlerinde bir karavan parkında R.G.'ye ait park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, karavanın yanındaki A.A.'ya ait motosiklete de sıçradı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevrede bulunan diğer karavanlara ve yeşil alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında karavan kullanılamaz hale gelirken, motosiklet de zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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