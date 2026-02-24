Karayip'te Uyuşturucu Teknesine Saldırı

WASHINGTON, 24 Şubat (Xinhua) -- ABD güçlerinin pazartesi günü Karayip Denizi'nde uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu teknenin alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyir halinde olduğunun ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı öne sürüldü. Komutanlık, iddialara ilişkin herhangi bir kanıt paylaşmadı.

Açıklamada, "Operasyonda 3 narko-terörist etkisiz hale getirildi. ABD güçleri zarar görmedi" ifadelerine yer verildi.

Pentagon'un eylül ayı başından bu yana Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik düzenlediği 44 saldırıda en az 150 kişi hayatını kaybetti.