Karayolları, 1915 Çanakkale Köprüsü dahil bakımın 30 Ekim'e kadar süreceğini duyurdu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminde muhtelif yerlerdeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları 30 Ekim'e kadar devam edecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Güney Kavşağı Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit ile emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 43-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri Yolu'ndaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprüden devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 22-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Ünye-Fatsa yolunun 29-34. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

Malatya-Elazığ yolunun 68-69. kilometrelerindeki Handere-2 Köprüsü ile Ağlı-Kastamonu yolunun 0-1. kilometrelerinde sanat yapılarındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 0-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.