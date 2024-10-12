Karayollarında Çalışma Uyarısı - Son Dakika
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Karayollarında Çalışma Uyarısı

Yolda bakım ve onarım nedeniyle sürücülerden dikkatli olmaları, işaretlere uymaları isteniyor.

12.10.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüs¸ova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu bölgede sürücüler, 21.00-07.00 saatlerinde diğer istikamete yönlendiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Otogar Kavşağı kesimi 2-6. kilometrelerinde orta refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışması yapılıyor. Bu sebeple 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritlerden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Dogˆu-Misis kavşakları 9-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gümüs¸ova- Düzce yolunun 11-16. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-I·stanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım I·stanbul-Düzce istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım, Us¸ak-Afyonkarahisar yolunun 11-16 ve 21-26. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri- Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavs¸anlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tavs¸anlı-Harmancık istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır- Elazığ yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde şev temizliği çalıs¸ması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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