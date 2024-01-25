Karda mahsur kalan 81 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerine ulaştırıldı
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde kalp hastası olduğu öğrenilen 81 yaşındaki Perişan Bilge, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin kar nedeniyle kapalı yolu açarak 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırıldı.
112 Acil Sağlık ekipleri, ilçenin Elmadalı köyünde rahatsızlanan 81 yaşındaki Perişan Bilge'ye yolların kar nedeniyle kapalı olmasından ulaşamadı. Köylüler, durumu Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerine bildirdi. Ekipler, yolu açıp ulaştıkları hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Bilge, Şirvan Devlet Hastanesine tedavi altına alındı. Hastanın durumu iyi olduğu öğrenildi.
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