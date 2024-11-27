Kardan Kapalı Yolda Rahatsızlanan Kadın UMKE ile Hastaneye Kaldırıldı

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SAMSUN'da yolu kardan kapalı olan mahallede rahatsızlanan Nuray Güreş'i, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) hastaneye yetiştirdi.

Salıpazarı ilçesi Karayonca Mahallesi'nde oturan Nuray Güreş, sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yolu kardan kapalı olan mahalleye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları hastayı evinden alıp Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Güreş'in durumunun iyi olduğu belirtildi.