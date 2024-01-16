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Batman-Muş sınırında kardan kapanan yolun açılmasıyla hasta hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Batman-Muş sınırında kardan kapanan yolun açılmasıyla hasta hastaneye ulaştırıldı

Batman-Muş sınırındaki İnardı köyü Güvendik mezrasında yaşayan kalp ve tansiyon hastası Z.Y. rahatsızlanınca, kar nedeniyle kapalı olan yolun açılması için çalışma başlatıldı. 6 saatlik çalışmanın ardından sağlık ekipleri mezraya ulaşarak Z.Y.'ye müdahale etti ve ambulansla hastaneye götürdü. Z.Y.'nin durumu iyi olduğu belirtildi.

Batman-Muş sınırında kardan kapanan yolun açılmasıyla hasta hastaneye ulaştırıldı
16.01.2024 - 12:48,
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BATMAN-MUŞ sınırında kardan kapanan yolun 6 saatlik çalışma ile açılması sonrası ulaşılan Z.Y. (40) isimli hasta, ambulansla hastaneye götürüldü.

Batman- Muş sınırındaki İnardı köyü Güvendik mezrasında yaşayan kalp ve tansiyon hastası Z.Y. isimli kadın rahatsızlanınca yakınları, sağlık ekiplerine bildirdi. Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine Batman'ın Sason İlçe Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin 6 saatlik çalışması sonrası sağlık ekipleri, mezraya ulaşarak Z.Y.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Z.Y. ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Z.Y.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA
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