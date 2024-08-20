KARDEMİR işçi alımı için İŞKUR'da yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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KARDEMİR işçi alımı için İŞKUR'da yoğunluk yaşanıyor

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın işçi alımı için yapılan başvurular dolayısıyla İŞKUR'da yoğunluk yaşanıyor. İşçi alımı için 100 kişiye istihdam sağlanacak ve başvurular 21 Ağustos'a kadar devam edecek.

20.08.2024 22:07
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100 kişilik istihdam için bir günde 1500 başvuru yapıldı

İŞKUR'da KARDEMİR yoğunluğu

KARABÜK - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın işçi alımı yapacağını duyurmasının ardından başlayan başvurular dolayısıyla Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünde yoğunluk yaşanıyor.

KARDEMİR geçtiğimiz Cuma günü işçi statüsünde 100 kişinin istihdam edileceğini duyurmuştu. Duyurunun ardından başvuruların başlamasıyla Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar müdürlük önünde uzun kuyruklar oluştururken, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam başvuru yapan gençlerle selamlaşarak bir süre sohbet etti. Adayların başvurularını 21 Ağustos Çarşamba günü öğlen saat 12.00'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Öte yandan, iki gündür yaklaşık bin 500 kişinin İŞKUR'a başvuru yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Karabük, Ekonomi, İŞKUR, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARDEMİR işçi alımı için İŞKUR'da yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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