Kardeş cinayeti sanığına ağır ceza

ANKARA'dan gelip Sivas'ta, evlerinde Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşleri öldürdüğü suçlamasıyla Hüseyin Sönmez'e (35), yerel mahkemenin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17,5 yıl hapis cezası verdiği karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunarak onandı. Oy birliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verildiği belirtildi.

Kılavuz Mahallesi 58'inci Sokak'taki İdil Apartmanı D Blok 12'nci kattaki dairede oturan Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşler, geçen yıl 6 Mayıs gecesi köyden eve dönen anneleri Ayşegül Şimşek tarafından elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrası olayı gerçekleştiren kişinin Ankara'da yaşayan Hüseyin Sönmez olduğunu belirledi. Eve kamufle olup girerek binada 5 saat kalıp cinayetleri işledikten sonra çıkan Sönmez'in Ankara'ya döndüğü saptandı. Ankara'da gözaltına alınan Hüseyin Sönmez, çocukların 5 yıl önce kaybolan babası Uğur Şimşek'e verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia etti, çocukları kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öldürülen kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'in 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara'da görüştüğü kişinin Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Sönmez hakkında Melisa Şimşek'e karşı 'Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme', Umutcan Şimşek'e karşı da 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca, sanığın, 'Gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', anne Ayşegül Şimşek'e karşı 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme' ve kamuya karşı da '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından cezalandırılması ve iyi hal indiriminden de yararlanmaması talep edildi.

Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 13 Ekim'de görülen davanın karar duruşmasına sanık Hüseyin Sönmez tutuklu bulunduğu Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu'ndan, SEGBİS yöntemiyle katıldı. Öldürülen çocukların anneleri Ayşegül Şimşek ile avukatları salonda hazır bulundu.

'ASILMASINI İSTİYORUM'

Duruşmada söz alan çocukların annesi Ayşegül Şimşek, "Ben bir anneyim, asılmasını istiyorum. Halen suçunu inkar ediyor. Hangi insan bunu yapar. Orada utanmadan oturuyor. 2 çocuğu öldürmek için ne istiyordu. Paraysa isteseydi, evse aldı zaten. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

SANIK BERAAT TALEP ETTİ

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Hüseyin Sönmez ise yazılı savunmasını verdiğini ve suçsuz olduğunu, tuzağa düşürüldüğünü belirterek, "Şimşek ailesi çocukları ölmüş hala para peşinde koşuyor. Sözü edilen senet üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Senedi Uğur Şimşek'in doldurduğu tespit edilmiştir, sadece imzalar değişiktir. Senetleri imzalayan Uğur Şimşek'tir, Şimşek ailesinin tek derdi paradır. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

MAHKEME ÜST SINIRDAN CEZA VERDİ, İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Sönmez'i, Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşleri öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığa 'Gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', anne Ayşegül Şimşek'e karşı 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme' ve kamuya karşı da '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından toplamda 17,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezaları üst sınırdan verirken, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

DOSYA İSTİNAF'A TAŞINDI

Sanık avukatının itirazı sonrası dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi.