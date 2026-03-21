Kardeşler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kardeşler Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kardeşler Son Yolculuğuna Uğurlandı
21.03.2026 15:19
Aydın'da tabancayla öldürülen Erhan ve Ayhan Özlüer için cenaze töreni düzenlendi.

KARDEŞLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Aydın'da Umut Kuru tarafından işlettikleri fırında tabancayla öldürülen eski Aydın spor Kulübü Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer için bugün öğlen Kemer Mahallesi Kocaçınar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Dost Parti Genel Başkanı Rıdvan Eşin, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu, MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan'in yanı sıra siyaset, spor ve iş dünyası temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cami avlusuna sığmayan kalabalık, dışarı taştı. Eski hakem olan Erhan Özlüer'in tabutunun üstüne hakem forması serildi. Kılınan namazın ardından iki kardeşin bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri Kemer Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardeşler Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
İran’da suikastler bitmiyor İstihbarat komutanı öldürüldü İran'da suikastler bitmiyor! İstihbarat komutanı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek
Kütahya’da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü Kütahya'da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü
Aksaray’da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
15:01
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
14:55
Şampiyonlar Ligi’ne 5 takım gönderecekler
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
SON DAKİKA: Kardeşler Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
