Kardeşlik Köprüleri Yarışması Düzenlendi

24.05.2026 13:15
Diyanet ve Safve işbirliğiyle düzenlenen yarışmada hacı adayları Kur'an-ı Kerim etrafında buluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Rifade Şirketinin stratejik ortağı sivil toplum kuruluşu Safve işbirliğinde "Kardeşlik Köprüleri Yarışması" yapıldı.

"Hac Beni Değiştirdi" projesi kapsamındaki yarışma, hacı adaylarını Kur'an-ı Kerim etrafında bir araya getirdi.

Yarışma, "ezanı güzel okuma", "hüsnütilavet" ve "hafızlık" olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi.

Ön elemelerin ardından finale kalan ilk 10 yarışmacı, final etabında performanslarını sergiledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, program kapsamında hacı adaylarının Kur'an-ı Kerim'e olan ilgi ve heyecanına yakından şahit olduklarını söyledi.

İyişenyürek, yarışmada finalistlerin değerlendirildiğini belirterek, ilk kez düzenlenen programın örnek teşkil edeceğini ve önemli bir ufuk açacağını düşündüklerini belirtti.

Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı Remziye Köroğlu, yarışmanın hacı adaylarını Kur'an-ı Kerim okumaya teşvik etmek ve hacılar arasındaki yetenekleri ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirildiğini dile getirdi.

Yarışmanın üç kategoride gerçekleştirildiğini ifade eden Köroğlu, ön eleme sonrasında finale kalan hacılarla heyecanlı anlar yaşandığını belirtti.

Köroğlu, sonuçların Kurban Bayramı'nın sonrasında açıklanacağını, hacı adaylarının Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu topraklarda unutamayacakları hatıralar biriktirdiklerini söyledi.

Projenin Türk hacı adaylarına yönelik başlamasının memnuniyet verici olduğunu belirten Köroğlu, yarışmanın birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren önemli bir organizasyon olduğunu anlattı.

Yarışmaya katılan hacı adayı Fethi Altaş, 15 yıl hac sırası beklediğini belirterek, Kur'an-ı Kerim'in okunması ve dinlenmesinin önemine dikkati çekti.

Yusuf Kaya da Türkiye'yi temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve sonuçları heyecanla beklediklerini ifade etti.

Yarışmaya katılan hacı adayları, organizasyonun Kur'an-ı Kerim'e ilgiyi artırdığını, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

