Kardinal Romero Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Kardinal Romero Hakkında Soruşturma Başlatıldı

09.07.2026 15:55
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Vatikan, Rabat Başpiskoposu Kardinal Romero'ya cinsel taciz iddialarıyla ilgili ön soruşturma başlattı.

Katolik Kilisesinin merkezi Vatikan'ın, cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen Rabat Başpiskoposu İspanyol Kardinal Cristobal Lopez Romero hakkında ön soruşturma başlattığı bildirildi.

Vatican News'te yer alan habere göre, 2018'den bu yana Fas'ın başkenti Rabat'ta Katolik Kilisesinin Rabat Başpiskoposu olarak görev yapan 74 yaşındaki İspanyol Kardinal Romero hakkında, kadınlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle Vatikan'da ön soruşturma başlatıldı.

Kardinal Romero da hakkındaki soruşturmayı engellememek için piskoposluk bölgesindeki tüm görevlerini geçici olarak bıraktığını duyurdu.

Uluslararası ve İtalyan basınında çıkan haberlerde, en az 5 kadının, Kardinal Romero hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunduğu, kardinalin ise suçlamaları reddettiği ifade edildi.

Kardinal Romero'nun adı, Katolik Kilisesinde geçen yıl yapılan papalık seçiminde (Konklav) muhtemel papa adayları arasında geçmişti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Vatikan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardinal Romero Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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