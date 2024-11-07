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Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Sonbahar renklerinin hakim olduğu bölgede, kar yağışı aralıklarla devam ederken bazı alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Şehir merkezine 48 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden 1830 metre yüksekte yer alan Kardüz Yaylası'nda, güneş zaman zaman kendisini gösterirken çam ağaçları ve vadide oluşan sis karla güzel görüntü oluşturdu.