Kargı'da Ramazan Pide Mesaisi
Kargı'da Ramazan Pide Mesaisi

Kargı\'da Ramazan Pide Mesaisi
19.02.2026 14:05
Kargı'daki fırınlar, Ramazan ayında pide üretimine hız vererek sahur ve iftar için yoğun çalışıyor.

Çorum'un Kargı ilçesinde ramazan ayının gelmesiyle pide fırınlarında yoğun mesai başladı.

İlçedeki fırınlar, vatandaşların sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ramazan pidelerini yetiştirebilmek için çalışmalarını artırdı.

Üretim kapasitesini yükselten fırıncılar, özellikle iftar saatine yakın zamanlarda artan talebi karşılamak için yoğun çaba harcıyor.

Gün boyunca hamur hazırlığı ve pişirme işlemleri aralıksız sürerken, akşam saatlerinde fırınların önünde hareketlilik yaşanıyor.

Bazı fırın işletmeleri ise vatandaşlara pideleri sıcak ve taze ulaştırabilmek amacıyla çalışma saatlerini yeniden düzenleyerek 24 saat esasına göre hizmet veriyor.

İlçede hizmet veren 34 yıllık fırıncı Musa Camcı, AA muhabirine, ramazanın bereketiyle geldiğini söyledi.

Ramazan ayının gelmesiyle pide mesailerinin de başladığına işaret eden Camcı, her gün saat 8.30'dan iftar saatine kadar pide ve ekmek çıkartarak hizmet verdiklerini anlattı.

Ramazan ayı ile çalışma saatlerinin de değiştiğini dile getiren Camcı, "Ramazandan önce gece mesai yapıyorduk, öğlen işimiz bitiyordu. Ramazanda sabah 8.30'da mesaimize başlayıp iftar vaktine kadar pide ve ekmek üretiyoruz."' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, İftar

Son Dakika Güncel Kargı'da Ramazan Pide Mesaisi - Son Dakika

