Kargı'da Sığır İthalatı İncelemesi
Kargı'da damızlık sığır ithalatı için işletmeye teknik inceleme yapıldı. Denetimler sürecek.
Çorum'un Kargı ilçesinde, damızlık sığır ithalatı için yeterlilik belgesi başvurusunda bulunan büyükbaş hayvancılık işletmesinde teknik inceleme yapıldı.
Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrolde, işletmenin fiziki şartları, kapasitesi, hayvanların barınma ve bakım koşulları ile biyogüvenlik tedbirleri değerlendirildi.
İncelemede, işletmenin damızlık hayvan yetiştiriciliğine uygunluğu da kontrol edildi.
Yetkililer, hayvan sağlığı ve refahının korunmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: AA
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