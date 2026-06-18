Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ordu’da mülki idare amirlikleri kadrolarında köklü bir değişime gidildi. Kararname kapsamında Ordu genelinde görev yapan 9 ilçenin kaymakamı değişirken, atama listesindeki en dikkat çekici detay ise yan yana iki ilçeyi yöneten evli bürokrat çift oldu.

Ordu’nun Gürgentepe ve Gölköy ilçelerinde kaymakamlık görevini yürüten ve başarılı çalışmalarıyla tanınan evli çift, yeni kararnameyle birlikte Kırıkkale’ye atandı.

Yapılan görevlendirmelere göre;

Gürgentepe Kaymakamı Emre Kazanasmaz, Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Eşi, Gölköy Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz ise Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine Kaymakam olarak atandı.

Ordu’da komşu iki ilçeyi yöneterek adlarından söz ettiren bürokrat çift, böylece meslek hayatlarına Kırıkkale’de de birbirlerine yakın noktalarda devam edecekler.