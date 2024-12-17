Karla Kaplı Göle'de Sokak Köpekleri İş Yerlerine Girmeye Başladı - Son Dakika
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Karla Kaplı Göle'de Sokak Köpekleri İş Yerlerine Girmeye Başladı

Karla Kaplı Göle\'de Sokak Köpekleri İş Yerlerine Girmeye Başladı

Ardahan'ın Göle ilçesinde sokak köpekleri, karla kaplı doğada yiyecek bulamayınca iş yerlerine girmeye başladı. Esnaflar, hayvanların bu zor koşullarda hayatta kalabilmesi için yiyecek bırakmaları çağrısında bulundu.

17.12.2024 09:52  Güncelleme: 09:55
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TÜRKİYE'nin en soğuk yerleşim alanlarından biri olan Ardahan'ın Göle ilçesinde karla kaplı doğada yiyecek bulamayan sokak köpekleri, kapıları açık işyerlerine girdi. İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Göle esnafından Burak Şimşek, "Sokakta yiyecek bulamayan köpekler çaresiz kalınca patileri ile işyerlerimizin kapısını açıp içeri girmeye başladı. Lütfen herkes bu konuda duyarlı olsun ve sokaklara onlar için yiyecek bıraksın" dedi.

Karakışın hüküm sürdüğü bölgede insanlar kadar doğada yaşayan hayvanlarda zor onlar yaşıyor. Karla kaplı doğada yiyecek bulamayan sokak köpekleri ilçe merkezinde patileri ile kapılarını açtıkları işyerlerine girmeye başladı. Hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen fotoğrafçı Burak Şimşek (34), "Sokakta yiyecek bulamayan köpekler çaresiz kalınca patileri ile işyerlerimizin kapısını açıp içeri girmeye başladı. Lütfen herkes bu konuda duyarlı olsun ve sokaklara onlar için yiyecek bıraksın. Karakışın yaşandığı şu günlerde Göle'nin çevresi de kurtlarla dolu olduğu için köpekler ilçenin dışına da çıkamıyor. Lütfen herkes elinden geldiğince özellikle bu günlerde evlerinin ve işyerlerinin önüne yiyecek bıraksın" diye konuştu.

Ekmek fırının da işçi olarak çalışan Berat Atil (18) ise "Sokak köpekleri yiyecek bulamadıkları gibi dışarısı çok soğuk. Geceleri donmamaları içten bile değil. Yiyecekle birlikte onların sıcak yuvalara da ihtiyaçları var. Hayvan severlerden bu konuda yardım istiyoruz" dedi.

Öte yandan Göle'nin Samandöken köyünün kırsalında gezen bir kurt drone ile görüntülendi. Yöre halkı son dönemlerde kurtların sayılarında artış ve bu kadar yakına gelmelerinden geceleri sokağa çıkmaktan korktuklarını söyledi.

Haber-Kamera: Doğuş Poyraz DURAK/ GÖLE(ARDAHAN),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karla Kaplı Göle'de Sokak Köpekleri İş Yerlerine Girmeye Başladı - Son Dakika

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