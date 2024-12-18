Karlı Yolda Dereye Yuvarlanan Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Karlı Yolda Dereye Yuvarlanan Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı

Karlı Yolda Dereye Yuvarlanan Kamyonetin Sürücüsü Yaralandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde, karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan meyve yüklü kamyonetin sürücüsü Erkan İpekoğlu yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu belirtildi.

18.12.2024 12:31  Güncelleme: 12:32
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ARTVİN'in Şavşat ilçesinde karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan meyve yüklü kamyonetin sürücüsü Erkan İpekoğlu, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun Çiftehanlar mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Erkan İpekoğlu idaresindeki 08 ABC 497 plakalı kamyonet, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Sürücünün yaralandığı kazada, araçtaki sebze ve meyveler çevreye savruldu. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu sürücü, Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyonet çekiciyle bölgeden alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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