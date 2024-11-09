Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Aile Destek Merkezinde (ADEM) faaliyet yürüten kursiyerler hazırladıkları ürünlerle sergi açtı.
Öğretmenevinde düzenlenen sergide, Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet yürüten ADEM'de kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu.
Sergiyi gezen Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ürünler hakkında bilgi aldı.
Daha sonra sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Son Dakika › Güncel › Karlıova'da ADEM Sergisi Açıldı - Son Dakika
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