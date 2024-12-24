Karlıova'da Kar Esareti: Belediye Ekibi Seferber Oldu

Güncel

Karlıova'da kar esareti: Belediye ekipleri kar birikintilerini kamyonlarla taşıyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Temizlik çalışması için seferber olan Karlıova Belediyesi ekipleri, birikintileri kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Kışın en sert geçtiği yerleşim yerlerinden olan Karlıova ilçesi, 2 gündür aralıksız devam eden kara teslim oldu. Yoğun kar nedeni ile büyük zorluk yaşayan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önleri ile araçlarını bin bir zorlukla temizlemeye çalıştı. Yer yer 1 metreye yaklaşan kar kalınlığı nedeni ile kentte hayat durma noktasına gelirken Karlıova Belediyesi ekipleri de hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler ilçe merkezinde biriken karları kepçe yardımı ile temizledikten sonra kamyonlara yükleyip yerleşim yerinin dışına taşıdı.

Karlıova Belediyesi araç sorumlusu Hüseyin Doğan, "2 gündür kar yapıyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kar temizleme çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 50 santimetre kar yağmış. 3 kepçe, 1 greyder iki kamyon ile kar taşıma işlemini gerçekleştiriyoruz" dedi.