Karlıova'da Kar Esareti: Belediye Ekibi Seferber Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karlıova'da Kar Esareti: Belediye Ekibi Seferber Oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aralıksız yağan yoğun kar, hayatı durma noktasına getirdi. Belediye ekipleri, biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyarak temizlik çalışmalarına hız verdi.

24.12.2024 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karlıova'da kar esareti: Belediye ekipleri kar birikintilerini kamyonlarla taşıyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Temizlik çalışması için seferber olan Karlıova Belediyesi ekipleri, birikintileri kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Kışın en sert geçtiği yerleşim yerlerinden olan Karlıova ilçesi, 2 gündür aralıksız devam eden kara teslim oldu. Yoğun kar nedeni ile büyük zorluk yaşayan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önleri ile araçlarını bin bir zorlukla temizlemeye çalıştı. Yer yer 1 metreye yaklaşan kar kalınlığı nedeni ile kentte hayat durma noktasına gelirken Karlıova Belediyesi ekipleri de hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler ilçe merkezinde biriken karları kepçe yardımı ile temizledikten sonra kamyonlara yükleyip yerleşim yerinin dışına taşıdı.

Karlıova Belediyesi araç sorumlusu Hüseyin Doğan, "2 gündür kar yapıyor. Belediye olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kar temizleme çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 50 santimetre kar yağmış. 3 kepçe, 1 greyder iki kamyon ile kar taşıma işlemini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Karlıova, 3-sayfa, Bingöl, Güncel, Yaşam, Yağan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karlıova'da Kar Esareti: Belediye Ekibi Seferber Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
21:29 Asgari ücret zammı ile hepsi değişti İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
21:26 CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 23:21:09. #1.12#
SON DAKİKA: Karlıova'da Kar Esareti: Belediye Ekibi Seferber Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.