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Karlıova'da kış bitti, bahar temizliği başladı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışlarının sona ermesinin ardından belediye ekiplerince bahar temizliği başladı.

Yılın birkaç ayını kar altında geçiren Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kış ayları geride. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, Karlıova'da belediye ekiplerince bahar temizliği başladı. Ana cadde ve sokaklarda bahar temizliğine başlayan ekipler, tazyikli suyla hem kaldırımları hem de kısmen de olsa erimeyen karları temizliyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla temizliğe başladıklarını belirten belediye çalışanlarından Murat Çelik, "Bu sene bir türlü karlar kalkmadı, bahar gelmedi bizim için. Bir iki gündür yeni yeni güneş çıktı, biz de onu fırsat bilerek temizliğe başladık. Allah'ın izniyle hava böyle giderse bahar temizliğimiz devam eder" dedi.