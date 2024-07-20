Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayağına dolanan iple elektrik tellerine takılan karga, Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Fırat EDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.
Viranşehir köyünde bir karganın elektrik tellerinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Fırat EDAŞ'a bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik tellerine takılarak mahsur kalan kargayı kurtardı.
Karga, ayağındaki ip kesildikten sonra doğaya salındı.
Son Dakika › Güncel › Karlıova'da mahsur kalan karga elektrik tellerinden kurtarıldı - Son Dakika
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