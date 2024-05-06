Karlıova'nın yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika
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Karlıova'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yüksek kesimler ve köylerinde kar etkili oldu. Dağlar ve köyler beyaza büründü. Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl ve ilçelerinde sağanak ve kar yağışı etkili oldu. Karlıova ilçe merkezin de yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Bu çerçevede dağlar ve köyler beyaza büründü. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düştüğü kentte meteoroloji yağış uyarılarını sürdürdü.

06.05.2024 22:30
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Karlıova'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yüksek kesimler ve köylerinde kar etkili oldu. Dağlar ve köyler beyaza büründü.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl ve ilçelerinde sağanak ve kar yağışı etkili oldu. Karlıova ilçe merkezin de yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Bu çerçevede dağlar ve köyler beyaza büründü. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düştüğü kentte meteoroloji yağış uyarılarını sürdürdü.

Kaynak: İHA

Karlıova, Bingöl, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karlıova'nın yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

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