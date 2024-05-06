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Karlıova'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yüksek kesimler ve köylerinde kar etkili oldu. Dağlar ve köyler beyaza büründü.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl ve ilçelerinde sağanak ve kar yağışı etkili oldu. Karlıova ilçe merkezin de yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Bu çerçevede dağlar ve köyler beyaza büründü. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düştüğü kentte meteoroloji yağış uyarılarını sürdürdü.