KARMOT Projesi Sanatseverlerle Buluştu

06.05.2026 02:30
OMÜ Devlet Konservatuvarı'nın KARMOT projesi, Karadeniz müziği ve dansıyla yoğun ilgi gördü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan Karadeniz Müzik ve Oyunları Topluluğu Projesi (KARMOT), sanatseverlerle buluştu.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilk etkinlik Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sahneye taşınan Karadeniz'in zengin müzik ve dans kültürü izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Karadeniz müzikleri, yol havaları, efkar havaları, sözlü ve sözsüz ezgiler, dans müzikleri mahalli çalgılarla sahneye aktarıldı.

Proje kapsamında Karadeniz kemençesi, tulum, tütek, horon davulu ve zilzurna gibi geleneksel enstrümanların icra biçimleri ve yöresel farklılıkları üzerine yapılan çalışmalar, sanatsal bir anlatımla izleyiciye sunuldu.

Proje, Giresun Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü işbirliğiyle yürütüldü. Bu kapsamda Karadeniz halk danslarının geleneksel yapısı, özgünlüğü ve değişim süreçleri sahne performanslarına yansıtıldı.

Geniş repertuvarı ile dikkati çeken konserde "Gemiciler Kalkalım", "Salina Salina", "Hekimoğlu", "Ne Zaman Kurudu da Yaylanın Otu", "Yayla Yaylaya Bakar", "Hey Gidi Karadeniz (Uzun Hava)", "Çam Başına Çıktım Anam Çıram Yanmadı", "Fındık Toplayın Kızlar", "Giresun Karşılaması", "Oy Domuz Oğlu", "Denizde Karartı Var", "Artvin Oyunları", "Yaloz Yaylalar", "Ben Takaya Binerum", "Yol Havası", "Yatma Yeşil Çimene", "Torul Hartaması" ve "Bıçak Horonu" gibi eserler seslendirildi.

Koro, dans ekibi ve orkestranın uyumlu performansı, Karadeniz kültürünün sahneye güçlü şekilde yansıtılmasını sağladı.

KARMOT, geleneksel kültürü akademik bir yaklaşımla ele alarak sahneye taşıması ve sürdürülebilir bir sanat modeli sunmasıyla üniversitenin kültür-sanat alanındaki önemli çalışmaları arasında gösteriliyor.

Kaynak: AA

