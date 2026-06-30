Karnavas Dut Pekmezi Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Karnavas Dut Pekmezi Festivali Coşkuyla Kutlandı

30.06.2026 14:19
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Erzurum Olur'da düzenlenen festivalde, yerel ürünler sergilendi ve eğlenceli etkinlikler yapıldı.

ERZURUM'un Olur ilçesinin tarihi yerleşim birimlerinden biri olan Ormanağzı (Karnavas) Mahallesi'nde, 'Karnavas Dut Pekmezi' festivali düzenlendi. Bal yeme, halat çekme gibi yarışların yapıldığı festivale katılanlar, türkülerle halay çekti.

Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Geleneksel Karnavas Dut Pekmezi Festivali', Sarıçam ormanları içerisindeki Soğuk Pınar mesire alanında yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Coğrafi işaret belgeli Karnavas Dut Pekmezi'nin adının verildiği festivalde, mahallenin yöresel ürünleri de tanıtıldı.

Festival kapsamında kurulan stantlarda, bölgenin önemli yöresel ürünlerinden Karnavas Dut Pekmezi ile Karnavas Bezi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar, hem yöresel ürünleri yakından tanıma hem de satın alma imkanı buldu. Etkinlik boyunca halka cağ kebabı ikram edildi. Özellikle çocuklar için düzenlenen parmakla pekmez yeme yarışması ilgi gördü. Tabaklardaki pekmezleri parmaklarıyla yemeye çalışan çocuklar, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Yarışmada dereceye giren çocuklara çeşitli ödüller verildi. Festivalin en heyecanlı etkinliklerinden biri olan halat çekme yarışmasında ise gençler ve çocuklar kıyasıya mücadele etti. Büyükler kategorisinde halatın aniden kopması sonucu yarışmacıların yere düşmesi, izleyenleri güldürdü ve festivalin en unutulmaz anlarından biri olarak da hafızalara kazındı. Sabah erken saatlerden itibaren festival alanına gelenler, davul-zurna ve orkestra eşliğinde sahneye çıkan düğün sanatçısı Erdi Özden'in seslendirdiği hareketli türkülerle halaylar çekti.

'KADİM KÜLTÜRÜN ADI'

Olur Kaymakamı Semanur Kalkan, alın terinin berekete, emeğin değere, geleneğin geleceğe dönüştüğü güzel bir mirası yaşattıklarını söyleyerek, "Karnavas Dut Pekmezi, sadece sofraları süsleyen bir lezzet değil, bereketli toprakların, Çoruh Vadisi'nin eşsiz ikliminin, üreticinin sabrının, ailelerimizin emeklerinin nesiller boyu yaşatılan kadim kültürün adıdır" dedi.

Festivale Kaymakam Kalkan'ın yanı sıra MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, MHP Genel Başkan Danışmanı Muhammet Hanifi Macit, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, DAP Bölge Başkanı Halil İbrahim Güray, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karnavas Dut Pekmezi Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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