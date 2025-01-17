Karne Zili Çaldı, Öğrenciler Tatile Girdi - Son Dakika
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Karne Zili Çaldı, Öğrenciler Tatile Girdi

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Diyarbakır'da 467 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline uğurlandı. Öğretmenler tavsiyelerde bulundu.

17.01.2025 15:04
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Yarıyıl tatili için "karne zili" çaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 2 bin 287 okulda 467 bin 725 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Merkez Kayapınar ilçesindeki Mimar Sinan Ortaokulu'nda da öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sonuna geldiklerini, 118 bin öğrenci ve okullarda hizmet veren 6 bin öğretmeninin bugün itibari ile yarıyıl tatiline girmiş olduklarını söyledi. Öğrencilere tavsiyede bulunan Subaşı, "Arada bir kopukluk olmaması adına tabi ki çocuklarımız oynayacaklar, sosyal kültürel faaliyetlere katılacaklar ama mutlaka kitap okumayı da kendilerine tavsiye ediyoruz" dedi.

İngilizce öğretmeni Seher Gülçek, karneleri dağıttığını öğrencilerin tatile çıktıklarını belirterek, "Aileleriyle çok güzel zaman geçirmelerini, evde bol bol dinlenmelerini ve kitap okumayı unutmamalarını istiyoruz. Tablet, telefon gibi iletişim araçlarıyla çok fazla zaman geçirmemelerini tavsiye ediyoruz ve aileleriyle evlerinde güzel zaman geçirmelerini diliyoruz. İyi tatiller arkadaşlar" diye konuştu.

Öğrencilerden Burcu Bakır, karne aldığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Bakır, " Takdir aldım, çok mutluyum. Eve takdir götürünce annem ve babam herkes mutlu olacak. Okullar kapandı, arkadaşlarımla 15 gün görüşemeyeceğiz. Ona üzüldüm" şeklinde konuştu.

Cıvan Akta teşekkür belgesi aldığını, 4 puan ile takdir belgesini kaçırdığı için üzgün olduğunu dile getirdi. Arjin Yalçın, takdir belgesi aldığı için mutlu olduğunu, arkadaşlarından ayrılacağı için üzgün olduğunu söyledi.

Aydın Peker de, "Takdir belgesi aldım çok mutluyum. Bir yandan da üzgünüm, arkadaşlarım uzak kalacağım. İkinci dönem daha çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Karne Zili Çaldı, Öğrenciler Tatile Girdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Karne Zili Çaldı, Öğrenciler Tatile Girdi - Son Dakika

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