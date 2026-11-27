Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda makaron, tütün, silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ticaretinin önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda Arpaçay ilçesinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, tabanca, 2 şarjör, 24 tabanca mühimmatı, 13 bin 200 boş makaron, 6 kilogram kıyılmış tütün, 1 kilogram paket tütün, 9 paket filtre, 8 paket sigara kutusu, 3 sigara tablası ve 5 sigara basma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.