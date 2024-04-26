Kars\'ın Kağızman ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü

Kars'ın Kağızman ilçesindeki, çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.
Şahindere Mahallesi'ndeki ilçe çöplüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın bölgedeki fidanlara sıçramadan söndürüldü.
Ekiplerin alanda soğutma çalışması sürüyor.
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