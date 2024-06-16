Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ev, ahır ve samanlık yangını - Son Dakika
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ev, ahır ve samanlık yangını

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yeniköy köyünde Bayram Bingöl'e ait bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ahırlar ve samanlığa sıçradı. Sarıkamış Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak ev, 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Evde yalnız yaşayan Bayram Bingöl, namaz kıldıktan sonra kablo kokusu aldığını fark ettiğini ve evin tutuştuğunu söyledi.

16.06.2024 20:55
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir ev, 3 ahır ve samanlık yandı.

İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Bayram Bingöl'e ait evde elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın kısa sürede büyüdü. Mutfakta bulunan piknik tüplerinin patlamasıyla yangın, ahırlar ve samanlığa sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sarıkamış Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ev, 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Evde yalnız yaşayan Bayram Bingöl, AA muhabirine, namaz kıldıktan sonra kablo kokusu aldığını belirterek, "Namazı kılarken baktım koku geliyor kabloda yanma var, şarteli kapattım ama ev tutuştu. Ben hiçbir şey yapamadım, komşular gelse de ateş her tarafı sardı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ev, ahır ve samanlık yangını - Son Dakika

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