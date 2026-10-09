Kars Kağızman'da kan davalı iki aile kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştı

Kars Kağızman'da kan davalı iki aile kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars Kağızman'da 6 yıl önce 1 kişinin ölümüyle başlayan kan davası, kanaat önderlerinin girişimiyle son buldu. Şaban köyündeki törende aileler barışa sadık kalacaklarına yemin edip Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek helalleşti.
Kars'ın Kağızman ilçesinde "kan davalı" iki aile, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştırıldı.
İlçeye bağlı Şaban köyünde düzenlenen barış töreninde, 6 yıl önce Yurttapan ve Kurukafa aileleri arasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla başlayan "kan davası"nın son bulması için kanaat önderleri, aileleri bir araya getirdi.
Görüşmenin ardından aileler, yapılan barışa sadık kalacaklarına ve kan davasının son bulduğuna yemin edip Kur'an-ı Kerim'in altından geçti.
Daha sonra aile bireylerinin sırayla tokalaşıp helalleştiği törende, barış yemeği verildi.
Kaynak: AA
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