Kars Kalesi Yangını Zanlısı Tutuklandı

Kars Kalesi çevresinde yangın çıkarttığı tespit edilen ve çeşitli suçlardan 27 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı.
Kars Kalesi'nin alt kısmında 8 dönümlük arazideki otluk alanda 10 Ağustos'ta çıkan yangında ışıklandırmaların ve çevrenin zarar görmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekiplerince incelenen kamera görüntülerinden olayın şüphelisinin çeşitli suçlardan 27 suç kaydı olan Ö.Y. (21) olduğu belirlendi.
Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı, merkezdeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
