Kars Sarıkamış'ta soğuk hava etkili oldu, araç camları buz tuttu

Kars Sarıkamış'ta soğuk hava etkili oldu, araç camları buz tuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak yerini soğuk havaya bıraktı; gece sıcaklık sıfır dereceye kadar düştü. Soğuk nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı ve ilçede sonbahar ile kış manzaraları bir arada görüldü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.
İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, yerini soğuk havaya bıraktı.
Hava sıcaklığının gece sıfır dereceye kadar düştüğü ilçede, araç camları buz tuttu.
Bitkilerin kırağıyla kaplandığı ilçede, bir arada görülen sonbahar ve kış manzaraları güzel görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlardan Atilla Yıldırım, havaların soğuduğunu belirterek, "Kış gelmeye başladı. Arabaların camları artık buz tutuyor." dedi.
Kaynak: AA
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