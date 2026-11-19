Kars'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Elmaddin Hüseyinov idaresindeki yabancı ülke plakalı tır, Kars- Selim kara yolu Cumhuriyet Kavşağı'nda, Eren İşbeceren (25) yönetimindeki 36 ABU 171 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan N.İ, İ.M.İ. ve F.K, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Eren İşbeceren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.