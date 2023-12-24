Kars\'ta 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 80 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Kağızmanlı Hıfzı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazılarında sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti başladı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci, Kağızman Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Tedavi altına öğrencilerden bazıları taburcu edildi.
Öte yandan ekipler, incelemek üzere yurttaki yemeklerden numune aldı.
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