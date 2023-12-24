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Kars'ta 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kars'ta 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan bir yurtta kalan 80 üniversite öğrencisi, sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerden bazıları taburcu edildi. Yurtta yapılan incelemeler için yemeklerden numune alındı.

Kars\'ta 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
24.12.2023 - 19:21,
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Kars'ın Kağızman ilçesinde 80 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Kağızmanlı Hıfzı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazılarında sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti başladı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci, Kağızman Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavi altına öğrencilerden bazıları taburcu edildi.

Öte yandan ekipler, incelemek üzere yurttaki yemeklerden numune aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kars'ta 80 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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