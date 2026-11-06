Kars\'ta akşam lapa lapa yağan kar, sokak lambaları altında görsel şölen sundu

Kars'ta akşam lapa lapa yağan kar, sokak lambaları altında görsel şölen sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu. Lapa lapa yağan kar sokak lambaları altında şölen sunarken park halindeki araçların üzerinde ince örtü oluşturdu, cadde ve kaldırımlardaki ışık yansımaları seyirlik manzaralar ortaya çıkardı.
KARS kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.
Kentte lapa lapa yağan kar, sokak lambalarının ışığı altında görsel şölen sundu. Kar yağışıyla birlikte park halindeki araçların üzerinde ince bir kar örtüsü oluşurken, cadde ve kaldırımlardaki ışık yansımaları da güzel manzaralar ortaya çıkardı.
Kar yağışı kent merkezine ayrı bir güzellik katarken, ortaya seyirlik manzaralar çıktı.
Kaynak: DHA
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