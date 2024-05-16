Kars'ta Bir Metre Ötelerine Düşen Yıldırım Büyük Korku Yarattı - Son Dakika
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Kars'ta Bir Metre Ötelerine Düşen Yıldırım Büyük Korku Yarattı

Kars'ta devam eden olumsuz hava muhalefeti sırasında Ağadeve Köyü'nde vatandaşlar, hayvanlarını kontrol etmek üzere araziye gitti. Şiddetli yağışı çoban barakasında çay içerken, yanı başlarına düşen yıldırım ile sarsıldılar. O anlar cep telefonu görüntülerine kaydedildi. Yıldırım ve gök gürültüsü karşısında korku yaşayan vatandaşlar, büyük bir facianın eşiğinden döndüler.

16.05.2024 20:47
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Bir metre ötelerine düşen yıldırım büyük korku yaşattı

KARS - Kars'ta devam eden olumsuz hava muhalefeti bugün de devam etti. Yer yer kar yağışının hakim olduğu bölge sık sık gök gürültüsü sesleriyle yankılanıyor.

Kars Merkeze bağlı Ağadeve Köyü'nde vatandaşlar, meradaki hayvanlarını kontrol etmek üzere araziye gitti. Şiddetli yağışı çoban barakasında çay eşliğinde seyreden vatandaşlar saniyeler sonra yaşayacakları korkudan habersiz sohbet ederken, yanı başlarına düşen yıldırımla sarsıldı.

Yaklaşık 1 metre önlerine düşen yıldırım o anlarda kayıtta olan cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yıldırım ve gök gürültüsü karşısında korku yaşayan vatandaşlar, facianın eşiğinden döndü. Vatandaşlar, korkularını tekbir getirerek atlatmaya çalıştı.

Bir metre ötelerine düşen yıldırım büyük korku yaşattı.

Kars'ta devam eden olumsuz hava muhalefeti bugün de devam etti. Yer yer kar yağışının hakim olduğu bölge sık sık gök gürültüsü sesleriyle yankılanıyor.

Kars Merkeze bağlı Ağadeve Köyü'nde vatandaşlar, meradaki hayvanlarını kontrol etmek üzere araziye gitti. Şiddetli yağışı çoban barakasında çay eşliğinde seyreden vatandaşlar saniyeler sonra yaşayacakları korkudan habersiz sohbet ederken, yanı başlarına düşen yıldırımla sarsıldı.

Yaklaşık 1 metre önlerine düşen yıldırım o anlarda kayıtta olan cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yıldırım ve gök gürültüsü karşısında korku yaşayan vatandaşlar, facianın eşiğinden döndü. Vatandaşlar, korkularını tekbir getirerek atlatmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Bir Metre Ötelerine Düşen Yıldırım Büyük Korku Yarattı - Son Dakika

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