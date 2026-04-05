Kars\'ta Çekicilere Saldırı

KARS'ta park halindeki iki adet çekici aracı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Polis ekipleri kaçan faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Kars Hakim Ali Rıza Sokak'ta meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan iki oto kurtarma aracına, kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde araç çevresinde ve sokak üzerinde 7 adet boş kovan tespit edildi. Kurşunların hedefi olan oto kurtarma aracında maddi hasar meydana gelirken, saldırı sırasında araçta ve çevrede kimsenin bulunmaması yaralanma veya can kaybını önledi.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor