Kars'ta Deprem ve Yangın Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Deprem ve Yangın Tatbikatı

06.03.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta Alpaslan Anadolu Lisesi'nde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi, öğrencilere eğitim verildi.

Kars'ta bir lisede deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Alpaslan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen deprem tatbikatında, ilk sirenin çalmasıyla "çök, kapan, tutun" yöntemi uygulandı, ikinci siren sesinde ise bina boşaltıldı.

Toplanma alanlarına alınan öğrencilere adı, soyadı, kan grubu, sağlık bilgileri, acil durumlarda ulaşılabilecek yakınlarının iletişim bilgilerinin yazılı olduğu "Çocuk Acil Durum Bilgi Kartı" dağıtıldı.

Senaryo gereği binada mahsur kalan 2 öğrenci, AFAD, UMKE, MEB AKUB, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Depremin ardından oluşabilecek yangınlar nedeniyle Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci ve katılımcılara eğitim verildi.

Öğretmen ve öğrenciler, yakılan ateşe yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Kars AFAD İl Koordinatörü Metehan Mor, gazetecilere, depremin değil bilinçsizliğin öldürdüğünü ifade ederek, "Bugün, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Alpaslan Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı icra ettik. Bütün öğretmen ve öğrencilerimize deprem tatbikatına olan ciddiyetinden dolayı teşekkür ederiz. Unutmayalım ki deprem değil, bilinçsizlik öldürür. Bu tür tatbikatlar yapmamızın amacı, afet öncesi, anı ve sonrasında daha bilinçli ve duyarlı olmayı sağlamaktır. Tatbikatta senaryo gereği yaralanan öğrencilerimizden biri sedye ile diğeri ayakta kurtarılarak ambulans ekibine teslim edilmiştir." dedi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Güvenlik, Deprem, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Deprem ve Yangın Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:07:25. #.0.4#
SON DAKİKA: Kars'ta Deprem ve Yangın Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.