Kars'ta Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi Öğrencileri Roman Karakterlerini Canlandırdı - Son Dakika
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Kars'ta Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi Öğrencileri Roman Karakterlerini Canlandırdı

Kars'ta bulunan Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyunca okudukları romanlardaki karakterleri canlandırdıkları bir festival düzenledi. Festivalde, ünlü eserlerin karakterlerini giydikleri kıyafetlerle tanıtan öğrenciler, kitap okuma alışkanlığının artmasına katkı sağladı. Okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ümran Öztürk, kitap kulübü oluşturarak çocukların kahramanları tanımasını hedeflediklerini belirtti. Öğrencilerin 1 yıl boyunca okudukları kitapları tanıttığı etkinlik, kitapları daha iyi tanıma ve sevme alışkanlığı kazandırmayı amaçladı.

14.06.2024 16:55
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Kars'ta Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyu okudukları romanlardaki karakterleri canlandırdı.

Lisenin Kitap Kulübü öğretmenleri Ümran Öztürk ve Ömer Erkmen ile öğrencileri, yıl içinde okunan ve üzerine değerlendirmeler yapılan romanlarla ilgili okul bahçesinde festival düzenledi.

Roman kahramanlarının tanıtılmasının amaçlandığı festivalde öğrenciler, 1984, Aşk ve Gurur, İki Şehrin Hikayesi, Sokrates'in Savunması, Uzun Hikaye, Kürk Mantolu Madonna, İntibah, Selvi Boylum Al Yazmalım, Genç Werther'in Acıları, Dönüşüm, Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Anna Karanina, Sherlock Holmes, Romeo ve Juliet, İnci Küpeli Kız, Küçük Prens, Aşk-ı Memnu, Çalıkuşu, Germinal, Şeker Portakalı, İki Yeni Gelinin Anıları, Deli Kurt, Noter Dame'ın Kamburu, İnce Memed ve Yüzbaşının Kızı adlı ünlü eserlerin karakterlerini giydikleri kıyafetlerle canlandırdı.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ümran Öztürk, 2 yıl önce kitap kulubü oluşturduklarını belirterek, "Çocukların kahramanları tanımasını istedik. Kulübümüzde 200 öğrencimiz var. Bu projeyle okul genelinde kitap okuma artışı oldu çünkü çocuklar kitapları gördükten sonra okumaya heveslendi." dedi.

Öğretmenlerden Ömer Erkmen ise öğrencilerin 1 yıl boyunca okudukları kitapları tanıttığını ifade ederek, "Amacımız öğrencilere, kitapları daha iyi tanıma, kitaptaki karakterleri benimseme, kitabı sevme, okudukları kitapları başkalarına aktarma gibi temel özellikleri kazandırmaktır. Bu etkinlikle amacımıza ulaşmış olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Kars, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi Öğrencileri Roman Karakterlerini Canlandırdı - Son Dakika

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