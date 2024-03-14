Kars'ta Kaçak Keklik Avcılarına 102 Bin 609 Lira Cezası - Son Dakika
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Kars'ta Kaçak Keklik Avcılarına 102 Bin 609 Lira Cezası

Kars\'ta Kaçak Keklik Avcılarına 102 Bin 609 Lira Cezası

Kars'ın Kağızman ilçesinde, tuzak kurarak kaçak keklik avladıkları belirlenen 3 kişiye 102 bin 609 lira ceza kesildi. İlçeye bağlı Donandı köyü kırsalında yapılan operasyonda, kaçak avcılık yapan şüphelilere para cezası uygulandı ve tuzak malzemelerine el konuldu. 29 keklik ise doğaya salındı.

14.03.2024 12:27
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Kars'ın Kağızman ilçesinde, tuzak kurarak kaçak keklik avladıkları belirlenen 3 kişiye 102 bin 609 lira ceza kesildi.

İlçeye bağlı Donandı köyü kırsalında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, doğa koruma faaliyetleri esnasında İ.C, Ş.D. ve H.C'nin tuzak kurarak keklik avcılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, kaçak avcılık yapan şüphelilere 102 bin 609 lira para cezası uyguladı.

DKMP personelince tuzak malzemeleri ve 29 kekliğe el konuldu.

Keklikler daha sonra ekiplerce doğaya salındı.

Kaynak: AA

Kağızman, Kars, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Kaçak Keklik Avcılarına 102 Bin 609 Lira Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Kaçak Keklik Avcılarına 102 Bin 609 Lira Cezası - Son Dakika
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