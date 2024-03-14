Kars\'ta Kaçak Keklik Avcılarına 102 Bin 609 Lira Cezası

Antalya Adliyesi'nde Uyuşturucu Çalma Davası Açıldı

Antalya Adliyesi'nde bulunan adli emanetteki 6 kilogram uyuşturucunun çalınmasıyla ilgili olarak 3'ü memur olan 5 tutuklu ve 4 tutuksuz 9 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen sanıkların, öğrencilere uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşıldığı ve operasyon sonucunda uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca, suçtan elde edilen paraların bankacılık sistemi üzerinden gönderildiği ve MASAK'ın bu konuda rapor hazırladığı ifade edildi. Davada tutuklu ve tutuksuz sanıkların yargılanmasına başlanacak.