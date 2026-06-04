Kars'ta Mantar Zehirlenmesi

Kars'ta araziden topladığı mantarı tükettikten sonra zehirlenen kadın hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Çakmak köyünde dağlık alandan topladığı mantarları pişirerek yiyen 28 yaşındaki D.A, bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri gösteren D.A, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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