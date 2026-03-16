Kars'ta Minibüs Devrildi: 5 Yaralı

1) KARS'TA MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 5 YARALI

KARS'ta minibüsün şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kars-Digor kara yolundaki TOKİ mevkisinde meydana geldi. Gudbettin Demir'in kontrolünü yitirdiği 06 DF 4269 plakalı minibüs, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şoför Gudbettin Demir ile yanındaki Bircan Demir, İzzet İslam Demir, Türkan Esatoğlu ve İsmet Ayaz Esatoğlu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.