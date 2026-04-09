Kars'ta Nisan Ayında Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
Kars'ta Nisan Ayında Yoğun Kar Yağışı

09.04.2026 10:01
Kars'ta nisan ayında oluşan yoğun kar yağışı, yollarda zorluklar yaratırken kenti beyaza bürüdü.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar kenti yeniden beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kars Belediyesi ekipleri, kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü şehirde, Kars Kalesi ve tarihi yapılar beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu. Karla kaplı Kars dronla görüntülendi.

Vatandaşlardan Baran Alp, "Kar yine bize sürpriz yaptı bereketiyle geldi. Bu yıl kış şartlarını çok çetin geçirdik, inşallah önümüz bahardır. Sabah hep birlikte kara uyandık inşallah baharı göreceğiz." dedi.

Yasemin Sınık da baharda kışı yaşadıklarını ifade ederek, "Sobalar daha yanıyor kış geri geldi daha da yağar. Mayıs çıkacak ki bahar gelsin, yazı beklerken kışımız geri geldi Allah'ın hikmeti." diye konuştu.

Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, çevreyi beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde yaklaşık 10 santimetre yağan kar, sarıçam ormanları, ağaçlar ve araçları beyaz örtüyle kapladı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nin de yeniden beyaza büründüğünü ilçede vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme çalışması başlattı.

Vatandaşlardan İsmet Çamlı, soğuk ve yağışlı havanın devam ettiğini belirterek, "Sabah kalktık kar yağıyor, nisan ayında kar devam ediyor. Kapıları bacaları küredik, arabaları temizledik. Baharı beklerken kış geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Ulaşım, Kars, Doğa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:29:58. #7.12#
