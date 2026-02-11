Kars'ta köy yolunda kara saplanan öğrenci servis aracı, ekiplerce kurtarıldı.
Merkeze bağlı Borluk köyünden 30 Ekim Mahallesi'nde bulunan ilk ve ortaokula öğrenci taşıyan servis aracı, köy yolunda kara saplandı.
Yardım talep edilmesi üzerine, bölgeye Kars İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışma sonucu, araç saplandığı yerden halat yardımıyla kurtarıldı.
Yetkililer, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Öğrenci Servisi Kara Saplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?