Kars\'ta öğrenciler Gazze\'deki çocuklar için uçurtma uçurdu

KARS'ta öğrenciler, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

Kars'ta, 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' sloganıyla Gazze'de yaşananlara yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Fethiye Cami Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bırakarak Gazze'deki çocuklara selam gönderdi.

Kars Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen farkındalık çalışmasına Kars eğitim ailesi olarak destek verdiklerini belirtti. Munis, "Bakanlığımızın takdirleriyle 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' farkındalık çalışmasına Kars eğitim ailesi olarak bizler de katkıda bulunduk. Gazze'deki kardeşlerine Kars'taki okullarda devam eden evlatlarımız, çocuklarımız uçurtmalarla da olsa bir selam göndermek istediler. Onların yanında olduklarını ifade etmek istediler. İnanıyorum ki sonunda, en nihayetinde insanlık kazanacak, vicdan kazanacak ve bu zulüm, bu işkence, bu eziyet bitecektir" diye konuştu.

Munis, "Bütün dualarımız Gazze'deki kardeşlerimizle beraber. Çocuklarımızın sevgisi, gönlü Gazze'deki kardeşleriyle beraber atıyor. O yüzden Gazze için özgürlük istiyoruz. Rabb'im bir an önce bu zulmün sona erdiğini hepimize göstersin, nasip etsin" dedi.

'GAZZE'DEKİ ÇOCUKLAR HER ZAMAN KALBİMİZDE YAŞIYOR'

Uçurtmasını gökyüzüne bırakan Kasım Kurşunoğlu Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Melek Bayas, "Gerçekten çok güzel bir duyguydu. Gazze'deki çocukları anarak uçurtma uçurmak gerçekten benim için çok özgür hissettirdi. Gazze'deki çocuklar her zaman bizim kalbimizde yaşıyor" dedi.

Etkinlik, öğrenci ve öğretmenlerin hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.