Kars'ta pelikan ve karabatakların yiyecek araması kamerada - Son Dakika
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Kars'ta pelikan ve karabatakların yiyecek araması kamerada

Kars'ta Kuyucuk Kuş Cenneti Gölü'nün kurumasıyla birlikte pelikanlar ve karabataklar, Kars Baraj Gölü'nde yiyecek aramaya başladı. Kameralara yansıyan görüntülerde, karabatakların suya dalış yaparak karınlarını doyurduğu ve pelikanların avlarını yakaladığı renkli anlar görülüyor.

11.07.2024 20:26
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Kars'ta pelikan ve karabatakların yiyecek araması kamerada

KARS - Kars'ta pelikan ve karabatakların baraj gülünde yiyecek araması kameralara yansıdı. Sırayla suya dalarak karınlarını doyuran karabataklar anbean kaydedildi.

Kars'ta Kuyucuk Kuş Cenneti Gölü'nün tamamen kurumasından sonra başta pelikanlar olmak üzere yaban kuşları Kars Baraj Gölü'nü mesken tuttu. Yuvalarını göl etrafına yapan yaban kuşları, baraj gölünün derin sularında hem yüzüyor, hem de karınlarını doyuruyor.

Sunduğu ekolojik çeşitlilikle birçok yaban hayvanın beslenmesine ve barınmasına ev sahipliği yapan Kars Baraj Gölü'nde kuş sesleri yükseliyor. Sıra halinde yiyecek arayan pelikan ve karabataklar renkli görüntüler ortaya çıkarırken, pelikanlar ise koca ve sivri gagalarını mızrak gibi kullanarak avlarını yakalıyor. Yakaladıkları balıklarla karınlarını doyuran yaban kuşları daha sonra yuvalarına çekilerek yavrularını besliyor.

Kars Baraj Gölü'ne pelikanlar, karabataklar ve martıların av mesai renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: İHA

Kars, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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