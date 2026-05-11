Kars'ta Sahte Dolar Operasyonu
Kars'ta Sahte Dolar Operasyonu

11.05.2026 22:04
Kars'ta düzenlenen operasyonda 51 bin 400 dolar sahte para ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, parada sahtecilik olaylarının engellenmesi amacıyla başlattığı çalışmasını Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle nakit para akışının arttığı bu dönemde 3 kişinin yasa dışı yollardan temin ettikleri sahte paraları piyasaya sürerek hayvan ticareti yapacakları duyumu üzerine şüpheliler takibe alındı.

KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, yanlarında bulundurdukları sahte paralarla araç içerisinde yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 878 adet 50'lik banknot, 75 adet 100'lük banknot olmak üzere sahte 51 bin 400 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
