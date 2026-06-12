Kars'ta Sel, 6 Köyde Hasara Neden Oldu - Son Dakika
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Kars'ta Sel, 6 Köyde Hasara Neden Oldu

Kars\'ta Sel, 6 Köyde Hasara Neden Oldu
12.06.2026 23:58
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Kars'taki sağanak sonrası 6 köyde sel meydana geldi, yollar kapandı, evler ve hayvanlar zarar gördü.

Kars'ta etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, 6 köyde hasara neden oldu.

Merkeze bağlı Mezra, Susuz ilçesine bağlı Harmanlı, Çamçavuş ve Yolboyu ile Arpaçay ilçesine bağlı Atçılar ve Akçalar köylerinde sel meydana geldi.

Harmanlı köyü yolu ulaşıma kapanırken, bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu, kümes hayvanları telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

İl Özel İdaresi ekipleri, sel sularının evlere ulaşmasını önlemek için çalışma başlatırken, AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Akyaka ilçesinde de şiddetli dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde taşkın meydana geldi.

1 ev ve 2 ahırın suyu tahliye edildi

AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, sel bölgesindeki çalışmasını sürdürüyor. Ekiplerce yapılan çalışmada, Yolboyu'nda 1 ahır, Akçalar köyünde ise 1 ev ve ahırın suyu tahliye edildi.

Harmanlı köy yolunda mahsur kalan Rıfat Çakan, sel suyu nedeniyle yoldan geçemediklerini belirterek, "Yolumuz kapalı gidemiyoruz, mahsur kaldık. AFAD ekipleri geldi çalışma yapıyor, selden dolayı gidemiyoruz." dedi.

Mezra köyünden İsmail Adar, "2 saat boyunca sel oldu, afette böyle olmaz kıyamet koptu sanki, kümes hayvanlarımızın hepsi gitti. 2 saat içinde her şey oldu gitti." diye konuştu.

İlhan Balantekin ise sele karşı önlem alamadıklarını ancak kümes hayvanlarını kurtarabildiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Sel, 6 Köyde Hasara Neden Oldu - Son Dakika

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